Mecanismul international Covax, menit sa promoveze accesul la vaccinuri impotriva Covid-19 in tarile sarace, a ajuns, sambata, la "un prim miliard” de doze distribuite, relateaza AFP.

"Acesta este un pas important in cea mai mare si mai rapida livrare de vaccin din istorie”, a declarat Seth Berkley, director executiv al Gavi, Vaccine Alliance. Aceasta alianta a creat Covax in 2020 cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si coalitia Cepi. Berkley a facut anuntul in timp ce un avion a aterizat in Kigali, Rwanda, cu a doza un miliard distribuita de Covax. Prima doza fusese distribuita…