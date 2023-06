Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. O decizie in favoarea aderarii Romaniei la Schengen in acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetatenii nostri…

- Tarile occidentale se expun la "riscuri colosale" daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. CITESTE SI Planșeul Unirii și pasajul Unirii se vor…

- Țarile membre ale Alianței Atlantice și partenerii lor au livrat in ultimele luni cvasitotalitatea vehiculelor de lupta promise Ucrainei. ”Aliații și partenerii grupului de contact condus de Statele Unite au trimis in Ucraina, in total, 230 tancuri, 1550 vehicule blindate și importante cantitați de…

- Țarile europene cer raspunsuri din partea Beijingului, dupa ce diplomatul sau de top de la Paris, Lu Shaye, a pus sub semnul intrebarii suveranitatea fostelor republici sovietice, in comentarii care ar putea submina eforturile Chinei de a fi vazuta ca un potențial mediator intre Rusia și Ucraina. Fii…

- Declarația a fost facuta vineri, inaintea unei reuniuni a grupului de contact pentru apararea Ucrainei, la baza aeriana Ramstein din Germania.Stoltenberg le-a spus reporterilor ca, odata ce razboiul din Ucraina se va incheia, Kievul trebuie sa aiba „mijloacele de descurajare pentru a preveni noi atacuri".El…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a anunțat o noua contribuție a Romaniei in sprijinul Ucrainei, in valoare de 830.000 de dolari, in cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO unde a mai solicitat sporirea competențelor Comisiei NATO-Ucraina și facilitarea aderarii Kievului la NATO.

- Kremlinul a exclus stoparea ofensivei sale impotriva Ucrainei, in pofida apelului la armistitiu din partea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, principalul sau aliat, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.