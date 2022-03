Țările UE, achiziție comună de gaze naturale Tarile din UE au decis sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP.Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce priveste achizitiile voluntare de gaz, gaz natural lichefiat (GNL) si hidrogen”, profitand de ponderea economica a UE pentru a beneficia de preturi mai avantajoase, potrivit concluziilor summitului de la Bruxelles.„Achizitiile comune, capacitatea de a defini impreuna contracte pe termen lung, este cel mai… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

