Ţările NATO vor ridica la peste 300.000 efectivul forţelor cu nivel de reacţie ridicat Liderii NATO vor decide maine, in cadrul summitului de la Madrid, sa transforme Forta de raspuns si sa ridice la peste 300.000 de militari numarul soldatilor cu nivel ridicat de reactie pentru a face fata amenintarii reprezentate de Rusia, a anuntat ieri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, citat de agentiile AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Vom transforma Forta de raspuns a NATO si vom mari numarul militarilor cu nivel ridicat de reactie la peste 300.000”, le-a spus el jurnalistilor inainte de summitul NATO de la Madrid. Forta de raspuns a NATO (NRF) are in prezent circa 40.000 de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

