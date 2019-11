Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt demnitar american prezent la al 35-lea summit al Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), ce are loc la Bangkok, a criticat actiunile Beijingului in Marea Chinei de Sud, pe care le-a comparat cu o ''cucerire'', transmite luni Reuters potrivit Agerpres Consilierul pentru securitate…

- In total, Uniunea Europeana a produs, in 2018, lumanari in valoare de 1,638 miliarde de euro, o crestere a producției de 11% fata de anul 2013, precizeaza sursa citata. Totodata, Germania și Italia au produs fiecare lumanari in valoare de 164 milioane de euro, cate 10% din total. Anul trecut, in…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Thailanda ar putea fi urmatoarea țara din Asia de sud-est care își muta capitala dupa ce premierul Prayut Chan-o-cha a spus ca este ”posibil” ca guvernul sau sa o realizeze, scrie Guardian. Inspirat de planurile similare din Myanmar și Indonezia, premierul thailandez a declarat…

- Romanii aleg Asia ca destinatie pentru vacanta de toamna 2019, iar tarile de pe acest continent care ii atrag sunt: Malaezia, Thailanda, Vietnam si Indonezia, lucru datorat si faptului ca acestea au devenit mai accesibile ca pret, pentru un numar din ce in ce mai mare de clienti, a declarat intr-un…

- 5,3 milioane de emigranti si-au parasit tarile, anul trecut, pentru a se instala in statele dezvoltate ale lumii, se arata intr-un raport publicat miercuri, la Paris, de Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, anunța romania-actualitati.ro" target="_blank">romania-actualitati.ro.Romania…

- In 2018, numarul migrantilor a crescut la nivel mondial cu doua procente fata de 2017. In cifre absoute, statele dezvoltate ale lumii au primit 5,3 milioane de migranti numai in cursul anului trecut. Pe primul loc in randul gazdelor sunt Statele Unite, urmate de Germania, releva raportul Organizatiei…

- La exercitii participa opt nave, patru avioane de lupta si peste 1000 de militari.Manevrele au inceput la o baza navala de la sud de statiunea thailandeza Pattaya si se vor desfasura timp de cinci zile, in special in Golful Thailandei si in Marea Chinei de Sud, a comunicat ambasada americana…