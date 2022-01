Țările de Jos: Poliția a dispersat un protest anti-restricții neautorizat la Amsterdam Politia din Amsterdam a dispersat duminica un protest neautorizat impotriva restrictiilor impuse de guvern in contextul pandemiei, informeaza dpa si Reuters. Potrivit agentiei de presa olandeze ANP, in jur de 2.000 de demonstranti, cei mai multi fara masca de protectie si incalcand regulile de distantare fizica, s-au strans in fata Rijksmuseum din Amsterdam. Primarul Femke Halsema a emis un ordin de urgenta, autorizand politia sa elibereze piata pentru ca protestatarii au incalcat interdictia ce vizeaza adunarile publice in cel mai recent val al epidemiei de COVID-19. Media locale au relatat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

