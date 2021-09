Misiunea diplomatica de la Kabul a Tarilor de Jos va fi transferata in Qatar, in urma preluarii puterii de catre talibani in Afganistan, a anuntat miercuri, la Doha, ministrul olandez al afacerilor externe Sigrid Kaag, informeaza AFP. 'I-am cerut Excelentei sale sa accepte relocarea la Doha a ambasadei noastre, pentru ca Tarile de Jos sa ramana eficiente' in gestionarea crizei afgane, a declarat Kaag, in timpul unei conferinte de presa la Doha, cu omologul sau qatarez Mohammed bin Abderrahman al-Thani. Mai multe ambasade au facut recent aceeasi alegere, printre care SUA, considerand ca…