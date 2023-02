Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos vor expulza 10 diplomati rusi, a anuntat sambata seara ministrul de externe olandez Wopke Hoekstra la postul de televiziune NOS, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Demnitarul olandez a explicat ca decizia guvernului sau este motivata de faptul ca Rusia a incercat sa plaseze in secret agenti…

- Cadavrul unui inalt oficial din Ministerul rus al Apararii a fost gasit in fata unui bloc din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, dupa ce ar fi cazut de la balcon, a anuntat joi publicatia locala Fontanka, citata de Agerpres. Politia a fost informata cu o zi inainte despre corpul femeii…

- Cadavrul unui inalt oficial din Ministerul rus al Apararii a fost gasit in fata blocului in care locuia la Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, dupa ce ar fi cazut de la fereastra, a anuntat joi publicatia locala Fontanka, citata de agentia EFE, relateaza Agerpres. Fii la…

- "La aproape un an de la invazia sa brutala, președintele Putin nu da niciun semn ca se pregatește pentru pace. Dimpotriva, lanseaza noi ofensive și vizeaza civilii, orașele și infrastructura critica. Putin trebuie sa realizeze ca nu poate caștiga și, pentru asta, trebuie sa continuam sa furnizam Ucrainei…

- O jurnalista din Siberia, Maria Ponomarenko, in varsta de 44 de ani, a fost condamnata la sase ani de inchisoare, dupa ce in martie 2022 a denuntat bombardarea de catre fortele ruse a teatrului din orasul ucrainean Mariupol, informeaza Agerpres , care preia AFP. Maria Ponomarenko, in varsta de 44 de…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Prețul futures din ianuarie la hub-ul TTF din Țarile de Jos a crescut la 1.258 de dolari per mia de metri cubi, sau la 114,325 euro per MWh (pe baza cursului de schimb EUR/USD actual, prețurile ICE sunt prezentate in euro per MWh), relateaza TASS preluat de Rador. Marți s-a anuntat ca o explozie s-a…

- Orasele Rotterdam si Enschede vor gazdui in iunie 2023 meciurile turneului final al Ligii Natiunilor la fotbal, la care participa Croatia, Italia, Spania si Tarile de Jos, a anuntat marti Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA), citata de EFE, potrivit Agerpres.Comitetul executiv al UEFA a incredintat Tarilor…