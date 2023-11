Stiri pe aceeasi tema

- NATO a luat masuri pentru a intari prezența sa in regiune, in urma atacului armat din 24 septembrie. Duminica, purtatorul de cuvant al Alianței a anunțat ca aproximativ 600 de soldați britanici vor fi dislocați in Kosovo pentru a consolida securitatea și stabilitatea in fostul teritoriu sarb.

- Țarile NATO de la Marea Neagra - Bulgaria, Romania și Turcia - au decis sa creeze un grup comun de inlaturare a minelor pentru a combate pericolul minelor cauzat de acțiunile Ucrainei - a anuntat pentru TASS o sursa militaro-diplomatica."La o reuniune trilaterala desfașurata in septembrie la Sofia,…

- Comisia Europeana a anunțat ca nu mai menține restricțiile privind importurile de cereale din Ucraina, solicitate de țara noastra, dar și de Polonia, Ungaria și Slovacia, in condițiile in care Bulgaria s-a retras din acest grup.

- Guvernul spaniol a anuntat luni seara trimiterea de noi echipe de salvatori in Maroc, care se confrunta cu o cursa contra cronometru pentru salvarea unor eventuali supravietuitori in urma cutremurului devastator care a lovit vineri o regiune situata la sud-vest de orasul Marrakech, relateaza AFP, potrivit…

- Sectorul cultural din Uniunea Europeana reprezenta anul trecut 3,8% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (sau 7,7 milioane de angajati), variind de la 1,5% in Romania la 5,4% in Tarile de Jos, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Numarul angajatilor…

- Țarile de Jos si Danemarca vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a dat asigurari duminica premierul olandez Mark Rutte cu prilejul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriana de langa Eindhoven.

- Ucraina a cerut in mod repetat avioanele de lupta de fabricatie americana F-16 pentru a o ajuta sa contracareze superioritatea aeriana a rusilor, noteaza news.ro.Washingtonul a dat asigurari, in mod oficial, Danemarcei si Tarilor de Jos ca Statele Unite va grabi aprobarea cererilor de transfer, ca…

- Statele Unite aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Tarile de Jos in Ucraina pentru a o ajuta sa se apere de invadatorii rusi de indata ce se finalizeaza instruirea pilotilor, a declarat joi un oficial american, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres.