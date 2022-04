Stiri pe aceeasi tema

- Germania va elimina complet, dar treptat, importurile de petrol din Rusia ”pana la sfarsitul anului”, a declarat, miercuri, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, relateaza CNN. ”Germania va elimina complet importurile de energie din Rusia (...) Importurile de petrol se vor reduce la jumatate…

- Cumparatorii europeni majoreaza achizitiile de carbune din intreaga lume, dupa ce Comisia Europeana (CE) a propus marti noi sanctiuni contra Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune din Rusia si a intrarii navelor rusesti in porturile UE, au declarat pentru Reuters surse din domeniul transporturilor.…

- Țarile membre ale Uniunii Europene ar trebui sa ia in considerare impunerea unor sancțiuni impotriva importurilor de petrol și carbune din Rusia pentru a incerca sa opreasca razboiul din Ucraina, a spus joi premierul leton Arturs Karins, potrivit Reuters. In același timp, prim-ministrul olandez Mark…

- O intrerupere imediata a importurilor energetice din Rusia ar declanșa o recesiune economica in Germania, dar și in Europa, a declarat, miercuri, cancelarul german, conform Politico. Germania este una dintre țarile cele mai reticente fața de ideea renunțarii la gazul rusesc, fiind de asemenea și…

- Presedintele american, Joe Biden, este asteptat sa anunte, marti, interzicerea importurilor rusesti de petrol, gaze naturale si carbune din Rusia, potrivit CNN.

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- Tot mai multe ambasade se golesc la Kiev. Dupa SUA, Germania, Romania, Rusia și alte state europene și Australia și Noua Zeelanda iși retrag personalul din cladirile ambasadelor lor din capitala Ucrainei. Canada in schimb a optat pentru mutarea temporara a ambasadei lor mult mai la vest, in orașul…