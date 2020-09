Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Capitalei a anunțat reluarea activitatii de examinare in vederea obtinerii permisului auto, dupa suspendarea activitații, care a avut loc din 2 iulie, pentru ca un examinator ar fi fost suspect de COVID-19.De luni, 13 iulie, se vor relua urmatoarele activitati: proba teoretica, inregistrarea…

- În 2019, Simona Halep a dat peste cap orice pronosticuri și a câștigat surprinzator titlul de la Wimbledon. Campioana a refuzat însa sa respecte tradiția de la All England Club și nu a dansat la petrecerea care se organizeaza anual pentru cei care cuceresc trofeul pe iarba londoneza.…

- În contextul actual al pandemiei, în care competitțiile sportive se pot desfășura, dar fără public, organizatorii intrecerii automobilistice Trofeul Sinaia, care trebuia sa fie a treia etapa a sezonului din Campionatul Național de Viteza in Coasta, au fost nevoiți sa amane derularea concursului.…

- Prefectul Municipiului București a emis un ordin potrivit caruia, din 2 iulie, se suspenda temporar mai multe activitați ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor București.Astfel, conform unui comunicat emis de MAI, vor fi suspendate urmatoarele:proba…

- Barbatul a fost auzit de ciobanii din zona. Salvamontistii au intervenit pentru a-l elibera. Motivul pentru care barbatul s-a legat cu lantul de copac Tanarul a aruncat cheia de la lacat si a mai putut sa ajunga la ea. "L-am gasit pe un tanar legat de un picior cu un lanț de un copac,…

- de Gilbert Guilleminault, coordonator_Mostenirea lui Gabriele cel Magnificin randurile celor adunati in Piata Venetiei cei mai multi sunt adolescenti. Acesti soldati imberbi au semanat deja, in randul populatiei, de sute de ori, teroarea in timpul actiunilor lor de intimidare sau de represiune. „Tinerete,…

- Teste COVID 19, pe aparat RT PCR, se mai fac doar la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Situația persista de 10 zile. La DSP BN nu se mai fac, și s-ar putea sa mai dureze pana se vor relua. CARE e motivul: In Bistrița exista doua aparate RT PCR pentru teste COVID 19. Unul la Spitalul Județean de…

- Din 6 aprilie Secția de boli cronice de la Spitalul raional Ungheni este specializata in profil Covid-19. Respectiv, din 16 martie și pana la 1 august, prin ordinul Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, s-a decis de a nu mai interna aici pacienți cu boli cronice, aceștia dfiind internați…