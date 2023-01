Stiri pe aceeasi tema

- Tarile care sprijina Ucraina trebuie sa se concentreze nu doar pe a trimite noi arme Kievului, ci si pe furnizarea munitiei pentru sistemele mai vechi si pe sprijin in mentenanta acestora, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Ministrii apararii si inalti…

- Polonia ar putea trimite Ucrainei tancuri Leopard 2, de fabricatie germana, chiar si fara acordul Berlinului, a declarat vineri viceministrul de externe polonez Pawel Jablonski, citat de Reuters, transmite Agerpres

- Administratia Biden era blocata intr-un impas cu Germania pe tema trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina inainte de intalnirea-cheie a liderilor occidentali din domeniul apararii care are loc vineri in Germania, relateaza CNN . Germania a declarat ca va transfera Kievului vehicule de lupta de infanterie,…

- Ministrul britanic al apararii se va intalni, astazi, in Estonia, cu omologii din Polonia și țarile baltice pentru a coordona eforturile de a obține aprobarea Germaniei pentru transportul de tancuri grele Leopard in Ucraina, a informat The Guardian.

- Plenul Parlamentului European (PE) i-a cerut miercuri cancelarului german Olaf Scholz sa permita ''fara alte intarzieri'' furnizarea de tancuri moderne Leopard 2 catre Ucraina pentru ca aceasta tara sa poata sa se apere in continuare in fata Rusiei primind garantii occidentale,

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis miercuri omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski in cursul unei convorbiri telefonice ca Franta va livra Ucrainei 'tancuri usoare de lupta', relateaza AFP, citand surse de la Palatul Elysee, relateaza agerpres.ro.'Presedintele a dorit sa amplifice…

- Miniștrii de externe din Grupul celor șapte (G7) vor discuta despre cum sa sprijine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii cu energie, in cadrul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare in Romania, la București, a anunțat ministrul german de externe Annalena Baerbock pe Twitter,…