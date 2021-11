Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 26 Octombrie 2021 la ora 03:47:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 110km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km NE de Ploiești, 74km E de Brașov, 116km V de Braila,…

- Cele mai multe cazuri noi COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate TOT ]N Capitala, 2.817. Județele cu cele mai multe infectari sunt Prahova, Iasi si Constanta, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in judetele…

- Cutremur de suprafata in Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 a avut loc duminica seara, putin dupa ora 18, in Transilvania, judetul Salaj.Seismul s-a produs la o adancime de trei kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit Antena3.ro, cutremurul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, luni seara, lista localitatilor din tara unde rata de infectare a trecut de 3 la mie. 224 de localitați au, in Romania, incidența de 3 la mie sau mai mare. Cea mai mare rata de incidența COVID-19 este in județul Sibiu, in localitatea Șeica Mica, unde este…

- Pana astazi, 13 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.122.653 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Pana astazi, 4 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.104.766 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.058.215 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.568 de cazuri noi de persoane…

- Cea de-a 16-a ediție a Ideo Ideis Festivalul Național de Teatru Tanar, cel mai mare eveniment dedicat educației alternative pentru adolescenți, s-a desfașurat intre 9 și 15 august in Alexandria și inca 8 orașe din țara – București, Bacau, Baia Mare, Botoșani, Brașov, Buzau, Constanța și Sibiu. Festivalul…