Tariceanu: Traficul din Bucuresti mi se pare de nesuportat. Constat ca sunt prea multi plimbareti

- Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti este restrictionat miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica, in anumite zone din Capitala, pentru desfasurarea unor evenimente sportive. Potrivit Brigazii Rutiere, sambata, intre orele 7,30 - 13,00, se va desfasura Crosul Universitatii pe urmatorul traseu: curtea Facultatii de Drept - bd. Mihail Kogalniceanu…

- Traficul pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe banda a doua, intre kilometrii 39 si 36, pe sensul de mers catre Capitala, este oprit joi pana in jurul orei 17,00 pentru colectarea nisipului din zona...

- Scene violente au fost filmate intr-o intersectie din Bucuresti. Un profesor de religie, viitor preot, aproape ca a calcat cu masina un elev. Baiatul venea de la scoala si a fost impins cativa metri, dupa un schimb de replici, sub privirile trecatorilor. Soferul este acuzat de tentativa de omor.

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din

- Circulatia se desfasoara cu dificultate luni pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, sensul de mers catre Capitala din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism.

- Veste importanta pentru toți șoferii din Capitala! Traficul rutier va fi restricționat pana la finalul acestei saptamani, pe una dintre cele mai circulate strazi din București! Ce rute ocolitoare au fost puse la dispoziție?