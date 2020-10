Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu acuza miercuri ca interzicerea pelerinajului de la Iasi la Sf. Cuvioasa Parascheva reprezinta o grava incalcare a libertatii religioase a romanilor. „Astazi (miercuri – nr.) ar fi trebuit sa fie pelerinajul de la Iași cu ocazia Sfintei Cuvioase Parascheva. Guvernul Orban a hotarat,…

