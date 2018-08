Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, Augustin Lazar, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.”Declaratia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Fostul ministru al Justiției a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca PDS, dupa condamnarea primita de Liviu Dragnea , ar putea adopta o noua Ordonanța de Urgența prin care sa dezincrimineze fapta de care a fost condamnat Dragnea și eventual sa faca și alte cadouri pentru alți politicieni certați…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, referitor la cererea depusa de "Forumul Judecatorilor din Romania" in care acestia cer CSM apararea independentei justitiei, ca asociatia nu are statut legal, fiind doar o platforma, un simplu blog. Presedintele Senatului, Calin…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face „un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. „Este vremea ca si vocea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada, potrivit News.ro. "Este vremea…

- Traian Basescu a spus, miercuri, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca exista un conflict constitutional intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, ca este o "decizie de rara ticalosie", completand ca CCR a "intors justitia la nivelul anilor 2004".