Fostul premier Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost citat intr-un dosar de luare de mita. El spune ca acest dosar pleaca de la premise false. „Mi s-a adus la cunoștința calitatea de suspect intr-un dosar in care sunt acuzat de obținerea unor foloase indirect de mita. Dar ceea ce vreau sa precizez e ca acest dosar pleaca de la premise false, eronate și aberante și anume ca in perioada in care am condus Guvernul, a emis o serie de HG care sa favoriozeze o anumita companie. Prim-ministrul nu da așa, din pixul lui, hotarari de Guvern.…