- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca dupa decizia Curții Constituționale referitoare la revocarea Codruței Kovesi, a observat anumite "declarații fulminante sau furibunde din partea unora și altora, a unor ziariști care cheama la nesupunere civica"."Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune, intrebat daca seful statului va amana intentionat luarea unei decizii in ceea ce priveste revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca nu crede ca "va juca pe aceasta coarda subtire",…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a avut o prima reacție dupa ce a fost achitat, in prima instanța, in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. Liderul ALDE a precizat ca lupta impotriva corupției nu poate sa fie un paravan pentru disputele politice și ca este nevoie ca Romania…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a sesizat CCR pe legile justiției. Tariceanu susține ca Iohannis trage de timp și incearca sa obstrucționeze activitatea Parlamentului, prin aceasta sesizare a Curții Constituționale.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care

- Disputa care se invarte in jurul Curții Constituționale in subiectul revocarii Laurei Codruța Kovesi, totul culminand cu declarația președintelui Klaus Iohannis, a fost tranșata de fostul judecator al CCR, Toni Grebla.