„Nu vad justificarea. Sunt romani care fac eforturi foarte mari. Milioane de romani care au plecat in strainatate sa lucreze, care iși caștiga viața și iși obțin veniturile, care au dreptul sa și le gestioneze cum doresc, sa le trimita in țara la familii, sa le depuna la banci, sa ii investeasca. Nu știu de unde aceasta atitudine care mie mi se pare vecina cu spiritul milițienesc care domnea odata in Romania, nu știu daca nu este tot un fel de reverberație a modului de gandire pe care unii din cei care funcționeaza astazi in sistem il au și iata ca regasim antenele trimise și in tot felul de zone…