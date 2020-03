Tăriceanu, despre declaraţiile lui Iohannis: Doar un anunţ; măsura trebuie decretată în baza stării de urgenţă Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca declaratiile presedintelui Iohannis privind obligativitatea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 reprezinta "doar un anunt", masura propriu-zisa trebuind sa fie "decretata" in baza starii de urgenta sau a unei ordonante emisa de Guvern. "Doua observatii. Prima: presedintele nu a facut decat un anunt. Masura propriu-zisa nu se aplica in urma anuntului presedintelui. Masura trebuie decretata in baza starii de urgenta, fie in baza unei ordonante pe care o emite guvernul. Punctul doi. Stiti de cate zile cer eu sa se introduca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

