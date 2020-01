Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Permanenta a ALDE a aprobat, miercuri, organizarea unei Conferinte Nationale in cadrul careia vor fi luate in discutie principalele teme si proiecte cu care partidul se va prezenta in alegerile locale si parlamentare de anul acesta, a anuntat presedintele ALDE, senatorul Calin Popescu Tariceanu."Delegatia…

- Printre hotararile adoptate in ultima ședința ordinara a anului 2019 de consilierii județeni s-a numarat și cea privind stabilirea costului mediu lunar pentru intreținerea batranilor de la Caminul Singureni: ”Art.1. — Se aproba costul mediu lunar de intreținere pentru asistații din Caminul pentru Persoane…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, insotit de purtatorul de cuvant Varujan Vosganian si secretarul general Daniel Chitoiu, a prezentat luni premierului Ludovic Orban, ministrului de finante Florin Citu si ministrului transporturilor Lucian Bode, amendamentele depuse de ALDE la proiectul de buget…

- Prezenta in emisiunea “Editie speciala” – de la Antena 3 Pitesti, notarita Ana Stan considera ca a sosit vremea ca pitestenii sa schimbe culoarea politica a primarului. “Victoria PNL de la alegerile prezidentiale este inceputul unei batalii care vrem sa continue si la locale, dar si la parlamentare.…

- Alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019, a adus o prezenta record la vot, iar introducerea votului de trei zile in diaspora a dublat practic numarul de alegatori romani din afara tarii fata de ultimele alegeri pentru Parlamentul European.Comparativ cu alegerile europarlamentare, la ora…

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Braila sunt inscrisi pe listele electorale permanente 289.642 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Sibiu sunt inscrisi pe listele electorale permanente 380.199 de cetateni cu drept de vot.