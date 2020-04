Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca, daca premierul refuza sa se prezinte in fata Parlamentului, exista un conflict interinstitutional si va trebui facuta o sesizare la CCR.



"Este un gest pe care nu-l inteleg, din mai multe motive. In primul rand, am sa va spun ca Parlamentul lucreaza. Sigur ca a functionat mai greu, mai complicat, utilizand mijloace de comunicare cum ar fi sesiunile organizate pe platforme online. Astazi, de exemplu, am facut un exercitiu si am votat la Senat cu tabletele, deci Parlamentul a putut sa functioneze. Insa, dupa cum stiti, deja de…