Tăriceanu, către tinerii din ALDE: Nu vă abandonaţi profesia, să nu deveniţi dependenţi de politică Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a spus, sambata, tinerilor din partid, prezenti la Scoala de Iarna a TLDE, de la Brasov, ca, pentru a nu deveni dependenti de functia publica, le recomanda sa-si termine studiile si sa nu-si abandoneze profesia, mentionand ca exista, in prezent, oameni politici, parlamentari cei mai multi, care "sunt disperati" sa mai prinda un mandat, pentru ca altfel nu au nicio sursa de venit. "Sunt astazi, in Romania, foarte multi oameni politici, si la noi in partid, printre parlamentari aproximativ 85% din cei care s-au decis sa se dedice politicii in totalitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

