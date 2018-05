Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- „O inovație majora in cadrul bugetului propus este consolidarea legaturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezinta o condiție prealabila esențiala pentru buna gestiune financiara și pentru eficacitatea finanțarii din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un…

- Incalcarea criteriilor care definesc statul de drept va avea consecinte financiare. A spus-o presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in Parlamentul European, cand a prezentat propunerea de buget pentru 2021-2027. Seful Executivului comunitar vrea un mecanism prin care sa poata fi restrictionat…

- Șeful Consiliului European, Donald Tusk, a respins apelul lui Guy Verhofstadt, care a vrut ca in timpul summitului liderilor Uniunii Europene sa se ocupe de chestiunea statului de drept in Polonia și in Ungaria. Dupa cum informeaza RMF FM, șeful liberalilor, Guy Verhoftadt, a spus ca are impresia ca…

- Parlamentul European a adoptat raportul Dacianei Sarbu privind aplicarea politicilor de mediu in Uniunea Europeana. Desi s-au inregistrat progrese in unele domenii, totuși se menține un decalaj mare intre planuri și rezultate, in ce privește politicile de mediu ale Uniunii Europene, a subliniat…

- In ultimii doi ani oficiali din mai multe țari est-europene au semnalat faptul ca industria alimentara din Vest a „inventat“ un standard care nu ar trebuie sa existe. Este vorba de comercializarea de produse care au o calitate mai slaba, uneori indoielnica comparativ cu magazinele occidentale. Cu alte…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…