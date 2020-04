Tăriceanu: Apel către antreprenorii români pentru repornirea economiei Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a lansat, joi, un apel catre antreprenorii romani pentru repornirea vietii economice, sociale, culturale si sportive, subliniind importanta masurilor de protectie si a tratarii in spitale, "in siguranta", a angajatilor care se vor imbolnavi. "Prin acest apel deschid astazi un dialog national pe tema repornirii vietii economice, sociale, culturale si sportive in Romania. Voi aborda tema cu tema, domeniu cu domeniu. Voi vorbi putin si voi asculta mult. Propunerile voastre, comentariile voastre vor face parte din planul #repornimromania", a scris Tariceanu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

