Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu reactioneaza la anuntul lui Klaus Iohannis ca va discuta vineri la Cotroceni cu prim-ministrul despre posibilitatea declanșarii alegerilor anticipate. Liderul ALDE considera ca nu exista motive pentru declantarea unei crize politice, mai ales in contextul crizei din Orientul…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat luni, la Antena 3, ca „deciziile sunt luate” astfel incat sa se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai tarziu in aprilie”, ca nu poate el sa anunțe demisia premierului Ludovic Orban pentru ca trebuie ca prim-ministrul sa faca anunțurile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la TVR, ca, in cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern s-a discutat și des SIIJ. Fostul șef al Senatului spune ca lucrurile sunt destul de clare cu secția speciala și ca nu s-a discutat desființarea acesteia. El l-a avertizat…

- ”DANS MURDAR. DE LA FUZIUNEA CU PONTA LA FUZIUNEA CU ORBAN. Cele 12 condiții pe care-cica- le-ar fi pus ALDE, au ramas trei: 1. Guvern minoritar PNL 2. Menținerea cotei unice 3. Modificari la legile justiției sa se faca doar prin dezbatere parlamentara.…

- Bogdan Chirieac a fost intrebat daca in acest moment discutam de libertate in ghilimele pentru Dan Barna dupa autosesizarea DNA. Analistul politic a raspuns: ”Imi e teama ca este libertatea fara ghilimele. De altfel, dansul a facut o declarație de capitulare atunci cand a spus in mod grețos…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa susțina noul Guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a ieși din criza politica in care ne aflam. Cuvantul-cheie, in opinia Oanei Zamfir, este criza. ”Klaus Iohannis credeam ca a scapat porumbelul spunand ca suntem…