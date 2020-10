Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, afirma ca Curtea Constituționala de la Chișinau "adopta decizii politice și se implica in problemele politice". Șeful statului a acordat un interviu agenției de presa RIA Novosti in care a fost solicitat sa comenteze hotarirea Curții Constituționale de saptamina…

- Protestatarii din Piața Victoriei se revolta, dupa ce in urma cu puțin timp pompierii au ajuns la fața locului. Protestatarii susțin ca jandarmii au sunat la 112 și au cerut ISU sa vina la fața locului, pentru a le confisca benzina pe care o au cu ei. Jandarmii susțin ca protestatarii nu au voie…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca votul PSD din Parlament in urma caruia se maresc pensiile cu 40% este unul strict electoral. Nasui considera ca social-democrații au luat aceasta decziei doar pentru a caștiga voturile pensionarilor și cum știu ca n-au șanse sa vina la guvernare anul viitor,…

- "Guvernul Iohannis-Orban se incapațaneaza sa ne țina pe ultimul loc in Europa. Nu doar la pensii și salarii, dar și deschiderea restaurantelor. Priviți acest tabel și o sa vedeți ca doar noi am mai ramas cu restaurantele inchise. Și asta inseamna 400.000 de locuri de munca in pericol. Un motiv…

- Rareș Bogdan afirma ca PSD pregatește o serie de trocuri in Parlament pentru a obține susținerea UDMR pentru moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Potrivit prim-vicepreședintelui PNL, respectivele trocuri ar avea legatura mai multe proiecte de lege privind educația in scoli care ar avantaja…

- PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca in timpul starii de urgența, Guvernul a cumparat 550 de ventilatoare, dar care n-au mai fost livrate, conform raportului Curții de Conturi.Citește și: SURSE - Moțiunea de cenzura: curentele de gandire din Parlament ”Un guvern care…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor. "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor.Citește și: ULTIMA ORA Bucureștiul și 10 județe din țara, incluse de Germania pe lista 'zonelor de risc' ”Pas…