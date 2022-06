Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, in legatura cu mentinerea in functie a unui senator incompatibil. Decizia a fost pronunțata luni de catre instanța suprema.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, in legatura cu mentinerea in functie a unui senator incompatibil.…

- „In majoritate: Admite apelurile declarate de Ministerul Public– Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatul Mazare Radu Stefan si pe cale de consecinta: Desfiinteaza in parte sentinta penala nr.398 din 28 iunie 2018, pronuntata de Inalta…

- Amina Gerikhanova, rusoaica acuzata de terorism de catre regimul liderului cecen Ramzan Kadirov va fi extradata și predata Federației Ruse. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie și este definitiva, potrivit Magistrații au respins, miercuri, contestatia ei la decizia de extradare,…

- Instanța a stabilit ca procesul in intregul sau poate incepe la instanța iar pe parcursul procedurilor vor fi administrate de catre judecatori toate probele anchetatorilor dar și ale inculpatului.„Respinge, ca ne fondata, contestatia formulata de inculpatul Popescu impotriva incheierii nr 504 din data…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut, miercuri, decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații. ”Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu. Respinge, ca fiind inadmisibil, recursul declarat de recurentul Ene Nicanor George, prin…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, definitiv, ca Traian Basescu a colaborat cu securitatea ca poliție politica. ICCJ a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. „Respinge, ca fiind inadmisibila exceptia de nelegalitate invocata…