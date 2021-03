Târgumureșean reținut pentru furt din autoturism Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș au identificat un barbat din Targu Mureș banuit de comiterea unei infracțiuni de tentativa la furt calificat, acesta fiind reținut pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții IPJ Mureș, ,,in urma activitaților desfașurate, la data de 28 februarie, polițiștii de investigații criminale din … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

