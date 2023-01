Târgumureșean amendat cu 500 de lei pentru că tăia brazi Un cetațean a sesizat marți, 24 ianuarie, la ora 13.20, faptul ca o persoana a taiat niște brazi pe strada Magurei din Targu Mureș. "La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție, care l-a identificat pe autor, in persoana numitului S.N., pe care l-a sancționat contravențional cu suma de 500 de lei, in conformitate … Post-ul Targumureșean amendat cu 500 de lei pentru ca taia brazi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

