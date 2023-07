Târgul volant, astăzi, în Răcădău. Legume și fructe din Stupini şi gemuri din Rupea Astazi, targul volant de producatori ajunge in cartierul Racadau , anunta Serviciul Public de Administrare Piețe Brasov. Sambata, 22 Iulie, produatorii locali vor fi prezenti la targul volant din Racadau (Valea Cetatii), la capatul pietonalului. Aici veți gasi o varietate impresionanta de fructe de sezon, cum ar fi vișine, cireșe, caise, zmeura și afine, dar și legume, produse apicole, produse de patiserie și nu numai. Intre orele 8:30-15:00, producatorii locali și nu numai va așteapta cu o oferta diversificata: pepeni și porumb din Sadova- Dolj legume și fructe din Stupini și din Vrancea fructe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

