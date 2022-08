Târgul Meșterilor populari începe la Târgu Jiu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, in parteneriat cu Primaria Municipiului Targu Jiu, organizeaza cea de-a XVIII-a ediție a Targului Meșterilor Populari din Romania in perioada 26-28 august. Targul Mesterilor Populari din Romania debuteaza vineri, 26 august, la Targu Jiu si aduce aproape 20 de mesteri populari din toate colturile tarii. Targujienii, dar si turistii care vor poposi in Gorj in aceste zile vor avea ocazia sa-si achizitioneze produse din ceramica, pielarie, costume populare, sculptura in lemn, icoane, dar si alte obiecte specifice artei populare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

