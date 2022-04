Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Composesoratului Ibanești, intrunita duminica, 17 aprilie, a desemnat prin vot noul Consiliul Director pentru urmatorii patru ani, informeaza Primaria comunei Ibanești (www.ibanesti.ro). Au fost 8 candidați pe buletinele de vot, pentru cele 7 locuri disponibile in cadrul Consiliul…

- Primaria comunei Gornești demareaza in perioada 11-14 aprilie o acțiune de curațenie a comunei, respectiv colectarea crengilor și corzilor de vița de vie ce rezulta din curațenia prin gospodarie precum și a obiectele electronice și de uz casnic inutile sau defecte (calculator, frigider TV etc.) „In…

- In perioada 02.04.2022, ora 7:00 – 03.04.2022, ora 19:00, datorita lucrarilor de la calea ferata de la intrarea in Sasar, se deviaza circulația autobuzului de pe linia 24/28, de la Clubul Vacarilor prin Recea (terenul de fotbal) – Sasar. In aceasta perioada se suspenda primele trei stații din Sasar.…

- Cea de-a 11-a ediție a "Marșului pentru viața" la Targu Mureș s-a desfașurat sambata, 26 martie, in tradiționala locație din Piața Teatrului. Evenimentul, la care au participat aproximativ 100 de persoane, a fost organizat de Protopopiatul Greco Catolic Targu Mureș – Raciu, in parteneriat cu Protopopiatul…

- Primaria comunei Corunca, titulara proiectului "Betonare șanțuri de scurgere in zona Vațman, strada Castelului, strada Salcamilor și strada Paraului, comuna Corunca, județul Mureș", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș,…

- Doua echipe operative de procurori anticorupție au desfașurat marti noi controale la Primaria municipiului Targu Mureș la compartimentul Resurse umane și Achiziții. Procurorii DNA au fost preocupați, in prima speța, de detașarile de personal. Procurorii au mai fost interesați și de investițiile pentru…

- Sala Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" din Targu Mureș va gazdui vineri, 4 februarie, de la ora 18.00, spectacolul extraordinar "Din lada de zestre". Evenimentul se va bucura de participarea unor interpreți de muzica populara foarte apreciați de catre melomanii mureșeni, cum ar fi Maria Neag,…

- Primaria municipiului Targu Mureș va organiza, in perioada 25 februarie – 8 martie, "Targul Marțișorului și al Zilei de 8 Martie". Potrivit Biroului de presa al instituției, in perioada 25 februarie – 1 martie se va desfașura activitatea de comercializare a marțișoarelor și a florilor la fir, iar in…