Târgul de Carte Gaudeamus Radio România are loc la Teatrul Naţional…

Caravana Gaudeamus Radio Romania debuteaza in 2023 cu cea de a douazeci si una editie craioveana a acestui proiect, care va avea loc in perioada 1 - 5 martie in foaierul Teatrului National „Marin Sorescu", informeaza News.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE…