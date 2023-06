Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare targ de cai din regiunea Moldovei a avut loc, duminica, in comuna Marginea. La a șaptea ediție a Sarbatorii Anuale Anuala „Targul de Cai” de la Marginea au participat crescatori din județul Suceava, dar și din aproape toate zonele Romaniei. Evenimentul a fost organizat de Primaria și Consiliul…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in nordul si centrul Moldovei, Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte. Pana joi seara, este Cod portocaliu de ninsori viscolite in judetele Botosani, Suceava,…

- Manastirea Bogdana cu hramul „Sf. Nicolae" este o manastire ortodoxa de calugari situata in municipiul Radauți (județul Suceava). Biserica Sfintul Nicolae este prima constructie religioasa de piatra din Moldova pastrata in forma ei originala, nealterata pina astazi, fiind considerata un adevarat document…

- Cabinetul de heraldica din cadrul Aparatului Președintelui R. Moldova a implinit un deceniu de activitate. Potrivit unui comunicat al Instituției, aniversarea este marcata printr-o expoziție tematica desfașurata la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Potrivit Serviciului de presa al Președinției,…

- Evenimentul „Oua incondeiate. Expozitie. Atelier. Vanzare" revine la Iasi cu cea de-a XXII-a editie. Iesenii vor putea participa la manifestarea interactiva pe esplanada Palatului Culturii, in perioada 1-2 aprilie 2023, pentru a redescoperi tainele mestesugului si ale artei incondeierii oualor. Vor…

- Europarlamentarul Eugen Tomac critica poziția purtatorului de cuvant al Ministerului Rus de Externe, Maria Zakharova, in privința deciziei Moldovei de a oficia limba romana ca limba de stat. De asemenea, Tomac arata cu degetul și spre partidul AUR.„Rusia a atacat in termenii cei mai duri și salbatici…

- Aproximativ 300.000 de petitii au fost gestionate la nivelul MAI in 2022. Un cetatean a trimis, intr-un singur an, aproape 17.000 de petitii pe acelasi subiect, iar un domn care, in opinia sa, este urmașul direct al unui domnitor al Moldovei, cere intreaga regiune istorica a Moldovei. „Anul trecut,…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan lauda proiectele de infrastructura pe care actualul Guvern le are in lucru in ceea ce privește regiunea Moldovei. "Dupa aderarea țarii noastre la Uniunea Europeana, s-au facut multe investiții publice in Romania. Nimeni nu poate sa conteste acest ...