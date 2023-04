Stiri pe aceeasi tema

- Aducem la cunoștința utilizatorilor parcarilor publice cu plata, faptul ca in conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 75 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Intreținere a Parcarilor cu Plata și Zonelor…

- Primaria Timișoara a inițiat un proiect de hotarare privind modificarea și aprobarea organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistența Sociala a municipiului Timișoara și inființarea unor noi servicii sociale va intra in dezbatere publica. Proiectul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Maramureș, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in anul 2022, diferenta lunii septembrie…

- EXTRAS din Dispoziția nr. 1288 a PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA Avand in vedere raportul nr.77686/2023 prin care se convoaca de indata Consiliul Local al Municipiului Craiova in sedinta extraordinara, care se va desfasura on-line, in data de06.03.2023, ora 16,00; Potrivit Hotararii Consiliului Local…

- Primariile nu sunt luate de prin surprindere numai de prima ninsoare, care in mod tradițional le prinde nepregatite, ci și de propriile regulamente, care au prevederi care se bat cap in cap, provocand situații aberante. Spre exemplu, in ultimii 4-5 ani Primaria Galați a dus o intensa campanie de reglementare…

- Comunicat de presa Aducem la cunoștința utilizatorilor parcarilor publice cu plata, faptul ca in conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 8 din 31.01.2023 , strada Victor Babes de la intersecția cu str. Bujorului pana la intersecția cu str. N. Grigorescu trece in Zona 2 a parcarilor…

- Unitatile scolare din Craiova au primit o adresa prin care sunt informate ca Politia Locala Craiova este imputernicita sa constate contraventiile si sa aplice amenzile contraventionale familiilor care nu asigura frecventa scolara a elevilor in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea…