Târgu Mureș: Robot educațional pentru elevii de la Colegiul Național „Unirea” Colegiul mureșean este unul dintre cele 12 unitați de invațamant care vor fi dotate cu un robot educațional prin proiectul „Roboți pentru școli!" derulat de Asociația „Descopera-ți pasiunea in IT". Robotul a intrat in posesia Colegiului dupa ce una din echipele de robotica formate din elevii acestuia au obținut rezultate impresionante la mai multe concursuri […] Articolul Targu Mureș: Robot... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de toamna vine cu forțe proaspete la conducerea unor instituții de invațamant din Bistrița și din județ. Profesoara de Limba Romana Monica Halaszi a fost numita in funcția de director la Colegiul „Liviu Rebreanu”, iar profesoara de matematica Maria Sas va fi director adjunct al colegiului.…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca va emite un ordin prin care maștile textile vor fi interzise in școli și universitați pentru ca nu sunt eficiente. The post Maștile textile vor fi interzise la școala! Elevii, studenții și profesorii vor purta doar cele medicinale appeared first on Realitatea…

- Traian Rares Tus este elev in clasa a X-a la Colegiul National „Gheorghe Sincai” Baia Mare si va reprezenta Romania la doua olimpiade internationale in aceasta toamna. In urma desfasurarii probelor de baraj, a fost selectionat pentru a face parte din lotul Romaniei pentru Olimpiada Internationala de…

- Al treilea proiect de anvergura al Asociației START Baiuț s-a incheiat azi odata cu decernarea premiilor pentru cei mai talentați “meșteri”. Asociatia START se implica in diverse activitati in comuna. De exemplu, anul trecut de Sf. Nicolae au dus cadouri la toți copiii din Baiuț, pe 29 mai s-a organizat…

- Niciun candidat din Harghita nu a obtinut media zece la Bacalaureat, iar rata de promovare este de 51,60%, in scadere fata de anul trecut, arata datele facute publice de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Pentru promotia curenta, rata de promovare este 56,4 %, iar pentru promotiile anterioare – 21,25%…

- Elevii defavorizați vor primi 500 lei anual, sub forma de tichete electronice, pentru educație. Legea, semnata de Iohannis Klaus Iohannis a promulgat legea pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ (pentru aprobarea OUG nr. 133/2020) privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile,…