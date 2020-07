Stiri pe aceeasi tema

- In cursul noptii, mai multe echipe de medici au prelevat ficatul si rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 49 de ani, internat in Sectia Clinica ATI. Rinichii au fost dusi la Cluj, la Institutul Clinic de…

- Noi decese provocate de infecția cu coronavirus. Bilanțul a ajuns la 1322 de morți in Romania. Deces 1319 Barbat, 64 ani, județ Cluj. Data confirmare: 03.06.2020. Data deces: 06.06.2020. Comorbiditați: adenocarcinom pulmonar cu metastaze pleurale și osoase, DZ tip II, ICC, HTA, anemie. Deces 1320 Barbat,…

- De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in cadrul UPU SMURD al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures s-au prezentat 6696 pacienti, dintre care 1618 au necesitat internare, iar dintre acestia 1015 au necesitat interventii chirurgicale (cazuri de politraumatisme, neurochirurgicale, inclusiv…

- Romania ajunge la 891 de decese provocate de coronavirus, ultimele trei cazuri fiind raportate vineri dimineața. Cele trei persoane erau varstnici, cu diverse comorbiditați. Deces 889. Barbat, 76 ani, județ Neamț. Data confirmarii: 24.04.2020. Data deces: 06.05.2020. Comorbiditați: Multiple afectiuni…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus a ajuns, luni, la 628, dupa anuntarea a 9 decese noi. Una dintre victime era din azilul de batrani din Galati. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția chirurgie a Spitalului Municipal Onești, cu pancreatita, transferata…

- Al 13-lea caz de deces al unui bistrițean depistat cu COVID 19 a fost raportat azi. Acesta era internat la spital in Targu Mureș, inca din data de 01.04.2020. AFLA ce s-a intamplat: Grupul de Comunicare Strategica a raportat un nou val de decese, numarul total ajungand, la nivel național, la 631. Printre…

- Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția chirurgie a Spitalului Municipal Onești, cu pancreatita, transferata in secția ATI la data de 14.04.2020.Data recoltarii: 14.04.2020.Data confirmarii: 15.04.2020Data decesului: 26.04.2020.Comorbiditați:…

- In cursul dimineții de astazi, 27 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 9 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 628. – Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția chirurgie a Spitalului Municipal Onești, cu pancreatita,…