Târgu Mureș: O femeie cu intenţii sinucigașe convinsa de poliţie sa renunțe La data de 4 iunie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii din Mureș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana amenința ca se arunca de la etajul 4 al unui bloc din Targu Mureș. La fața locului, s-au deplasat polițiști, echipaje de jandarmi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, constatandu-se ca este vorba de o femeie, de 48 de ani...

- La fața locului, s-au deplasat polițiști, echipaje de jandarmi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, constatandu-se ca este vorba de o femeie de 48 de ani din Targu Mureș.In urma discuțiilor purtate cu negociatorul IPJ Mureș, femeia a fost convinsa sa renunțe la intențiile…

- O femeie de 48 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al patrulea al unui bloc din Targu Mures a fost convinsa, duminica, de catre negociatorul Politiei sa renunte la gestul sau.„La data de 4 iunie 2023, in jurul orei 15:30, politistii din Mures au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

