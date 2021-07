Târgu Mureș are un nou operator pentru salubrizarea stradală Primaria Municipiului Targu Mureș anunța incheierea unui contract de prestari servicii cu S.C. Salubritate S.A., in urma unei proceduri simplificate. Operatorul va presta, incepand cu data de 7 iulie, serviciile de curațenie stradala – maturat, spalat, stropire și intreținerea strazilor și a spațiilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public. Contractul are o durata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

