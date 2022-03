Târgu Jiu: 10 milioane de euro va costa parcarea din Popa Șapcă Autoritațile din Targu Jiu au realizat o prima evaluare a costurilor parcarii subterane din strada Popa Șapca, zona statuii generalului Gheorghe Magheru. Proiectul este realizat de arhitectul Dorin Ștefan, dedicat reabilitarii și punerii in valoare a Axei „Calea Eroilor” in zona Popa Șapca, fostul parculeț „Gheorghe Magheru”. In proiecte este prevazuta realizarea unei parcari subterane de 500 de locuri. Zona de deasupra ar urma sa fie una exclusiv de promenada și amenajata in mod corespunzator. Realizarea lucrarilor pentru noua parcare subterana ar presupune un efort bugetar de peste 10 milioane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

