- Mai multe cadre medicale de la Spitalul Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava au contactat un avocat pentru a-i aduce la cunoștința ca nu le sunt respectate drepturile la protecția vieții și la exercitarea profesiei in mod corect. Acuzațiile vin in contextul in care conducerea militara a ...

- Un medic, doua asistente si o infirmiera de la Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, care au intrat in contact cu un pacient confirmat cu coronavirus, au fost testate pozitiv, cele patru cadre medicale fiind asimptomatice, a declarat, marti seara, pentru AGERPRES,…

- Ieri, la Iasi, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a reluat informarea cazurilor pe judete, 54 de persoane erau confirmate cu COVID 19. Judetul nostru se afla la mijlocul clasamentului in tara la numar de teste pozitive, pe primul loc aflandu-se Suceava cu peste 700 de persoane infectate si Bucurestiul…

- SURSE: Doua cadre medicale ale Spitalului Județean, infectate cu coronavirus in Eveniment / on 02/04/2020 at 20:19 / Doua cadre ale Spitalului Județean de Urgența Alexandria sunt infectate cu noul coronavirus, rezultatele testelor fiind primite cu puțin timp in urma. Potrivit unor surse, este…

- Moara pare una dintre comunele cele mai afectate de criza medicala care a lovit județul Suceava. Asta și pentru ca un numar destul de mare de persoane sunt angajate ale Spitalului Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava.Potrivit primarului Eduard Dziminschi, din datele neoficiale pe care le ...

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa verifice o sesizare conform careia cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) fura materiale dezinfectante si de protectie din unitatea sanitara, relateaza Agerpres. Moldovan a solicitat…

- Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt au solicitat conducerii unitatii sanitare conditii de cazare si hrana in alta parte decat locuinta proprie, pentru a se autoizola fata de familiile lor, de teama sa nu le transmita...

- In plina epidemie de coronavirus, fosta Sectie de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste a ajuns „groapa de Post-ul Curtea fostei Sectii de Boli Infectioase din centrul orasului… risca sa devina un focar de infectie apare prima data in Gazeta Dambovitei .