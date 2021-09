Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) impreuna cu Federația LEADER organizeaza Targul Produs in GAL, ca parte integrata a evenimentului „ROMANIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc in curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector…

- Ioan Dobrotchi este noul președinte al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA), incepand cu data de 20 septembrie, funcție ocupata prin concurs. Acesta il inlocuiește pe Marian Lixandru, care nu a mai fost interesat de post, urmand sa ramana consilier in cadrul instituției, dupa cum…

- Social Elevii vor primi fructe, legume, lapte și produse de panificație in școli august 23, 2021 12:12 Pe 19 august, in cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat bugetul pentru implementarea Programului pentru școli in anul școlar 2021 – 2022, potrivit informațiilor publicate de Ministerul…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

