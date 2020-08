Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a reușit sa stranga cei 2,4 milioane de dolari necesari pentru o terapie-minune, care sa-l faca bine pe micuțul Noel, bebelușul bihorean care sufera de amitrofie spinala musculara tip 1 (SMA1), o boala genetica rara și fatala, asociația care ii poarta numele continua lupta pentru copiii suferinzi.

- A murit la doar 25 de ani, deși nu suferea de nici o alta boala care i-ar fi pus viața in pericol. Daraban Timea Eniko avea toata viața inainte, fiind la inceputul carierei sale de profesoara.

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…

- UEFA a ajutat deja fiecare federație membra cu 4,3 milioane de euro pentru a lupta impotriva coronavirusului. Dupa ce, in aprilie, UEFA a decis sa ajute toate federațiile in lupta impotriva coronavirusului, alocand 236,5 milioane de euro (4,3 milioane pentru fiecare membru), FIFA se implica și ea. …

- Maria are acum 7 ani și de la vârsta de 1 an și 6 luni este mai mereu prin spitale, din cauza unor probleme de sanatate. În urma cu un an de zile, Emanuel Ungureanu a aflat de povestea ei, iar prin intermediul Asociației pentru Solidaritate și Empatie „Delia Gradinaru”,…

- Snoop Dogg a fost marea surpriza pregatita de organizatorii evenimentului la care au mai participat staruri din lumea fotbalului, precum Paulo Dybala și Trent Alexander-Arnold. Timp de 6 saptamani gameri din toata lumea au disputat competiții de PUBG, Fortnite, Dota 2 sau Rainbow Six Siege. Turneul…

- Michael Jordan s-a angajat sa doneze 100 de milioane de dolari in urmatorii 10 ani organizatiilor dedicate combaterii discriminarii rasiale, scrie Variety. „Vietile negre conteaza. Aceasta nu este o...

