- Autoturism in valoare de 200.000 lei, cautat de autoritatile din Polonia, descoperit de politistii de frontiera in PTF Vama Veche. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca BMW, cautat de catre autoritatile din…

- Un turist din Iași a venit in vestul țarii și s-a oprit la Oradea, unde a ramas uimit de ordine și frumusețea orașului. ”Ziua Buna, Oradea! Eu vin din Targul Ieșilor… Mi-am dorit de multa vreme sa vad Oradea, pentru ca mi se pare a fi un oraș ce are o fața ce te face sa te intrebi daca…

- Primii kilometri de drum expres din Ardeal sunt in grafic pentru 2023, anunța Asociația Pro Infrastructura. Este vorba despre cei 19 km ai centurii care leaga Oradea de Autostrada Transilvania.Antreprenorul Strabag este foarte bine mobilizat și are șanse mari sa inaugureze cei aproximativ 13 kilometri…

- Pațania unui șofer din Oradea a starnit vii dezbateri in mediul online. Conducatorul auto și-a parcat mașina in fata bazinului olimpic din localitate și cineva i-a vopsit-o.Cel care a vandalizat mașina ar putea fi depistat numai daca sunt camere de supraveghere in zona. Autorul a avut ceva de lucru,…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Cumparatorii din intreaga lume vor plati anul acesta pentru alimente chiar mai mult decat in 2022, potrivit retailerilor, firmelor de bunuri de consum și investitorilor, cu excepția cazului in care costurile materiilor prime vor scadea – puțin probabil – sau daca se va accelera trecerea la produse…

- Aceasta este una dintre cele cateva baze subterane ale forțelor aeriene iraniene care au fost construite in ultimii ani in intreaga țara. Iranul a inaugurat marți prima sa baza subterana a forțelor aeriene, denumita "Eagle 44", potrivit agenției oficiale de presa IRNA, citata de The Jerusalm Post.…