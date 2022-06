Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o atenționare Cod galben de averse și vant valabila in 19 județe din țara. Avertizarea este valabila intre orele 12.00 și 21.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Covasna, Brașov, Valcea,…

- Formatiile oltene CSM Slatina si Viitorul Daesti sustin astazi, de la ora 18.00, meciurile primei manse din barajul pentru promovare in Liga 2 . Astfel, reprezentanta Oltului va primi vizita formatiei dambovitene FC Pucioasa. Jocul de pe stadionul „Dumitru Tica Popescu“ va fi arbitrat de Catalin Busi…

- Echipa sub 17 ani a CSS Craiova a reusit sa se califice in finala Campionatului National de Juniori, dupa ce s-a impus astazi, scor 2-0, in semifinale, in fata formatiei AFC Progresul 1944 Spartac. Golurile craiovenilor de pe terenul sintetic al stadionului „Municipal“ din Valcea au fost marcate de…

- FCU Craiova o intalneste duminica, de la ora 15.00, pe teren propriu, pe Academica Clinceni. Partida conteaza pentru etapa 5 din play-out-ul Ligii 1 si are o importanta deosebita pentru olteni. In cazul unui succes, echipa patronata de familia Mititelu s-ar departa de locurile de baraj. Disputa din…

- Drumul Național DN67B Scoarța – Pitești, in lungime totala de 189.2 km, care leaga municipiile Targu Jiu, Dragașani și Pitești, traversand 20 de unitați administrativ teritoriale (un municipiu, un oraș și 18 comune) din județele Gorj, Valcea, Olt și Argeș, nu a fost reabilitat nici dupa 12 ani de la…

- Circulatia rutiera este ingreunata (o banda, din cele doua existente este restricționata), pe sensul catre Pitești, in localitatea Milcoiu (kilometrul 163), din cauza unui autotren care a derapat și a ramas imobilizat pe suprafața de rulare. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…