Țara în care vânzările Dacia au crescut cu aproape 30% în 2021, devansând mărci auto renumite Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile. Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut cu 4,07%, in timp ce Ford a inregistrat un declin de 20,72%. Pe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat in 2021 o crestere a vanzarilor de 0,54% (fiind inmatriculate 1,66 milioane de autoturisme noi), iar in decembrie livrarile au scazut cu 15,14%, la 158.121 unitati. In 2020, vanzarile de masini pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

