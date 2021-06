Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a ridicat marti, obligativitatea purtarii mastii in locuri publice inchise. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz. Israelul a relaxat la inceputul lunii iunie restrictiile sanitare…

- Israelul renunța la purtarea maștii de protecție in aer liberincepand de duminica, 18 aprilie. Aceasta masura face parte din planul de ridicare treptata a restricțiilor, au anunțat autoritațile, citate...