Țara europeană care prelungește starea de urgență până în februarie Starea de urgența ar urma sa fie prelungita in Franța pana pe 16 februarie. Țara a inregistrat din nou un numar record al infectarilor cu noul coronavirus. Adunarea Nationala a votat sambata prelungirea starii de urgenta sanitara pana pe 16 februarie, potrivit Agerpres. Proiectul de lege ce vizeaza extinderea starii de urgenta a fost relansat sambata trecuta. Se așteapta ca proiectul sa fie adoptat definitiv la inceputul lunii noiembrie. „Noua legislatie autorizeaza guvernul sa adopte restrictii pentru a face fata unei perioade care va fi lunga si dificila”, a avertizat ministrul Sanatatii Olivier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

