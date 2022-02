Țara europeană care a ridicat de astăzi TOATE restricțiile “Inlaturam recomandarea de distantare sociala”, a declarat premierul Jonas Gahr Store intr-o conferinta de presa. “Acum putem avea interactiuni sociale ca inainte, participand la iesiri de noapte, evenimente culturale si altele. Si, de asemenea, cand mergi la munca in autobuze, trenuri si feriboturi”, a adaugat el. Norvegia a ridicat, sambata, ultimele restrictii anti-Covid, eliminand masurile de distantare sociala si purtarea mastilor in spatiile aglomerate, in ciuda unei cresteri a infectiilor cu varianta Omicron, informeaza AFP. Norvegia a eliminat deja majoritatea celorlalte restrictii legate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

